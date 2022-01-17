В работе популярных соцсетей произошли сбои

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Сбои произошли в работе Telegram, Instagram и WhatsApp. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Пользователи мессенджера Telegram чаще всего сталкиваются со сбоями в работе приложения (46%), в подключении сервера (31%). 23% людей заявили о проблемах с отправкой сообщений.

У пользователей Instagram возникают проблемы в работе приложения (56%) и веб-сайта (33%). При этом 11% столкнулись со сбоями в профиле.

О проблемах в работе веб-сайта WhatsApp заявили 54% пользователей. Сбои также возникают в работе приложения (28%) и при подключении сервера (18%).

Ранее пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google. Больше всего сообщений о проблемах было из России, Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США. Пользователи YouTube в основном жаловались на работу сайта видеохостинга.

