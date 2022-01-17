Пользователи сообщили о сбоях в работе YouTube и Google

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Фото: depositphotos/agencyby
Пользователи по всему миру жалуются на проблемы в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Жалобы начали поступать примерно в 10:22 по московскому времени. Больше всего сообщений о проблемах поступает из России, Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США.
Пользователи YouTube в основном жалуются на работу сайта видеохостинга, однако проблемы отмечаются и при просмотре видео и запуске приложения. В случае с Google также наблюдаются сбои в работе сайта: не получается воспользоваться поисковой системой и авторизоваться.
Ранее сбой произошел в работе мобильного приложения Сбербанка. По словам пользователей, проблемы возникали при попытках воспользоваться услугами онлайн-банкинга, мобильного банкинга, а также при оплате счетов. При этом в пресс-службе финансовой организации данную информацию опровергли.
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