Сервис ГИБДД по проверке штрафов возобновил работу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Сервис по проверке штрафов на сайте ГИБДД возобновил работу.

О сбое стало известно накануне днем. Пользователи не могли получить доступ к сервису почти сутки из-за технических работ. На ошибку в работе сервиса жаловались водители из разных регионов страны.

Возможность проверить и оплатить штрафы онлайн у автомобилистов снова появилась во вторник во второй половине дня – до полудня еще наблюдались проблемы в работе сайта. В ГИБДД объяснили, что неполадки были обусловлены работами по обновлению программного обеспечения.

В декабре прошлого года в результате крупнейшего сбоя в истории МВД ГИБДД по всей стране перестали принимать экзамены на водительские права, люди не могли зарегистрировать автомобили, а также был ограничен доступ к информации о штрафах.

Сообщалось, что это произошло из-за того, что в одном из центров обработки и хранения информации прорвало трубу. Вода залила серверные, где хранятся компьютеры с массивами данных Госавтоинспекции.