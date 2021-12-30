Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Москве зафиксировали 24 сбоя при оплате парковки через СМС за год, проблемы возникали на стороне операторов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.
При этом приложение "Парковки Москвы", через которое также можно осуществить оплату, продолжало работу в штатном режиме.
"Кроме приложения и СМС, сделать это можно через личный кабинет на сайте parking.mos.ru, паркомат и голосовой оплатой по номеру 3210", – говорится в сообщении.
В Дептрансе напомнили, что в случае неработы этих способов штрафы за неоплату парковки не выписываются. Для поддержания комфорта автомобилистов департамент продолжит информировать о возникающих неполадках в работе.
Ранее у абонентов Beeline по техническим причинам наблюдались проблемы при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС. В тот же день сервис восстановил работу.
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