Абоненты Beeline столкнулись с проблемами при оплате парковки в Москве

Фото: Москва 24/Авилов Александр

У абонентов Beeline по техническим причинам наблюдаются проблемы при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

Водителям напомнили, что оплатить парковку можно также с помощью банковской карты в приложении "Парковки Москвы", в личном кабинете на сайте parking.mos.ru и в ближайшем паркомате.

Кроме того, по возникающим вопросам водители могут обратиться в единый контакт-центр "Московский транспорт" по телефону 3210 (с мобильного) или +7 (495) 539-54-54.

Ранее похожий сбой наблюдался 18 ноября у абонентов МТС. В тот же день сервис оплаты парковки через СМС восстановил работу.

