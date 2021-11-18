Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Сервис оплаты парковки через СМС восстановил работу после сбоя. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Сервис пополнения парковочного счета и оплаты парковки через СМС у абонентов МТС работает стабильно", – говорится в сообщении департамента.

Ранее стало известно, что в Москве фиксируются проблемы при оплате парковки через СМС. Неполадки коснулись абонентов МТС и были связаны с техническими причинами на стороне оператора.

Временные ограничения при оплате парковки через СМС уже наблюдались в Москве 15 ноября. В тот же день неполадки устранили и система оплаты заработала в штатном режиме.

