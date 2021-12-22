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Сервис оплаты парковки через СМС восстановил работу после сбоя, сообщается в телеграм-канале департамента транспорта Москвы.

"Сервис пополнения парковочного счета и оплаты парковки через СМС у абонентов Beeline работает стабильно", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что у абонентов Beeline по техническим причинам наблюдались проблемы при пополнении парковочного счета и оплате парковки через СМС.

До этого похожий сбой наблюдался 18 ноября у абонентов МТС. В тот же день сервис оплаты парковки через СМС восстановил работу.

