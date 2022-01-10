В ГИБДД объяснили сбой в работе сервиса по проверке штрафов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сбои на сайте Госавтоинспекции возникли в связи с обновлением программного обеспечения. Об этом сообщается на сайте ГИБДД.

"В настоящее время специалисты МВД России проводят на сайте Госавтоинспекции работы по обновлению прикладного программного обеспечения для приведения аппаратно-программного комплекса в соответствие с требованиями безопасности. В связи с этим возможны перебои в работе некоторых онлайн-сервисов Госавтоинспекции", – говорится в сообщении.

Планируемый срок восстановления работы системы – вторник, 11 января.

О серьезных технических неполадках на сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД), из-за которых водители не имеют возможности проверить штрафы, стало известно в понедельник днем, 10 января.

Уточнялось, что, когда пользователь заходит на сайт для проверки штрафов, сервис выдает ошибку. На сбои в системе пожаловались автомобилисты из разных регионов РФ.