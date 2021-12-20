В МВД рассказали о причине крупнейшего сбоя

В выходные произошел крупнейший сбой в истории МВД. ГИБДД по всей стране перестали принимать экзамены на водительские права, люди не могли зарегистрировать автомобили, был ограничен доступ к информации о штрафах.

Это произошло из-за того, что в одном из центров обработки и хранения информации прорвало трубу. Вода залила серверные, где хранятся компьютеры с массивами данных Госавтоинспекции.

Дублирующих серверов у ведомства не было. Систему чинили круглосуточно. Ее удалось восстановить к вечеру воскресенья, 19 декабря. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.