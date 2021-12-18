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Москва 24

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Общество

17:38

ГИБДД примет в воскресенье тех, кто из-за сбоя не получил услуги

общество технологии

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Граждан, которые из-за технического сбоя не смогли получить услуги, Госавтоинспекция сможет принять в воскресенье. Об этом говорится на сайте МВД Медиа.

"После устранения возникших проблем техническими специалистами МВД России сотрудники Госавтоинспекции во всех регионах страны в воскресенье 19 декабря проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах", – говорится в сообщении.

Уточняется, что гражданам, записавшимся на прием 18 декабря, можно будет в последующие дни использовать платежные документы, оплаченные со скидкой 30%.

Кроме того, решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации транспортных средств будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы.

Ранее в работе системы ГИБДД случились неполадки из-за технического сбоя. В МВД сообщили, что региональные подразделения Госавтоинспекции были вынуждены приостановить оказание госуслуг гражданам, связанных с регистрацией транспортных средств, выдачей водительских прав, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

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