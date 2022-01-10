На сайте ГИБДД произошел сбой

Фото: гибдд.рф

На сайте Государственной инспекции безопасности дорожного движения (ГИБДД) отмечаются серьезные технические неполадки, из-за которых водители не имеют возможности проверить штрафы.

Уточняется, что, когда пользователь заходит на сайт для проверки штрафов, сервис выдает ошибку.

На неполадки в системе жалуются автомобилисты из разных регионов РФ.

На данный момент о причинах произошедшего ничего не известно.

В декабре прошлого года в результате крупнейшего сбоя в истории МВД ГИБДД по всей стране перестали принимать экзамены на водительские права, люди не могли зарегистрировать автомобили, а также был ограничен доступ к информации о штрафах.

Сообщалось, что это произошло из-за того, что в одном из центров обработки и хранения информации прорвало трубу. Вода залила серверные, где хранятся компьютеры с массивами данных Госавтоинспекции.