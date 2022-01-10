МВД намерено изменить билеты теоретического экзамена на водительские права

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В МВД России планируют внести изменения в экзаменационные билеты теоретического экзамена на водительские права. Об этом в понедельник, 10 января, со ссылкой на пресс-центр ведомства сообщает ТАСС.

В министерстве пояснили, что билеты будут изменены таким образом, чтобы у будущего водителя сформировалось понимание, как вести себя в различных дорожных ситуациях. Уточняется, что работа в данном направлении еще ведется, она связана с комплексом мероприятий по совершенствованию системы допуска людей к управлению автомобилями.

"Одной из основных целей <...> является смещение акцента от "заучивания" конкретных требований правил дорожного движения к осознанному понимают безопасных действий при управлении транспортным средством <...> с учетом психологических аспектов поведения участников дорожного движения", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 1 марта 2022 года автошколы будут обязаны предоставлять в ГИБДД список учащихся, периода и времени проведения экзаменов, категорий и подкатегорий автомобилей.

В ведомстве изучат список кандидатов в водители для выявления тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к вождению. Также сотрудники проверят организацию, выдавшую справки. Итоговая информация поступит в автошколу в течение трех дней.