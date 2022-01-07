Автошколы будут обязаны предоставлять список учащихся в ГИБДД с 1 марта

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С 1 марта 2022 года автошколы будут обязаны предоставлять список учащихся в ГИБДД для проверки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приказ МВД РФ.

Документ будет действовать до 1 марта 2028 года.

Автошколы не позднее 10 дней до начала практики вождения будут предоставлять в ГИБДД список учащихся, периода и времени проведения экзаменов, категорий и подкатегорий автомобилей. Сделать это можно будет с помощью почтового отправления или через портал госуслуг.

В ведомстве изучат список кандидатов в водители для выявления тех, кто был лишен прав или людей с медицинскими противопоказаниями к вождению. Также сотрудники проверят организацию, выдавшую справки. Итоговая информация поступит в автошколу в течение трех дней.

При этом автошкола может получить отказ в проведении экзамена. Основанием может стать отсутствие лицензии на осуществление образовательной деятельности. При серьезных нарушениях имеющуюся лицензию могут приостановить, аннулировать или прекратить ее действие.

Ранее в МВД РФ сообщили, что в России на 20% сократилось число сдающих экзамен на права с первого раза после исключения проверки навыков вождения на закрытых площадках.

