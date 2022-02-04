Сбой произошел в работе соцсети "ВКонтакте"

04 февраля, 19:09 (обновлено 04.02.2022 19:20)
Фото: depositphotos/prykhodov
Сбой произошел в работе социальной сети "ВКонтакте". Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.
Больше всего (66%) жалоб поступают на работу веб-сайта, еще свыше 30% пользователей сообщили о проблемах в работе приложения. Порядка 3% отметили неполадки при открытии профиля в соцсети.
С проблемами столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Нижнего Новгорода и других городов России. К настоящему времени зафиксированы 53 637 жалоб.
В пресс-службе соцсети тем временем заявили в разговоре с ТАСС, что знают о неполадках и уже работают над их устранением.
"У части пользователей могут наблюдаться проблемы с загрузкой "ВКонтакте", мы оперативно восстанавливаем работу", – сообщили в компании.
Ранее сбой произошел в работе мессенджера WhatsApp. Сервис зарегистрировал 1 091 отчет о неполадках. Большая часть из них – 75% – содержали жалобы на проблемы при отправке сообщений. Также 15% пользователей столкнулись с неполадками в работе приложения, еще 15% испытывали трудности при авторизации.
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