Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора

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Пользователи сотового оператора Tele2 пожаловались на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.

К 13:48 было зафиксировано 319 жалоб. 83% пользователей недовольны работой мобильного интернета, 11% жалуются на проблемы с мобильной связью, 7% – на отсутствие сигнала.

Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов.

Позднее в компании заявили об оперативном восстановлении работы оператора. Там уточнили, что некоторые пользователи могли испытывать непродолжительные проблемы с дата-сервисом.

"Работоспособность была оперативно восстановлена. Сеть работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Накануне пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети. 85% пожаловались на работу сайта, 9% – на проблемы с подключением, 6% жалоб были связаны с работой приложения.

До этого пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google. Больше всего сообщений о проблемах поступило из России, Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США.

