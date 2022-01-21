Пользователи Tele2 пожаловались на сбои в работе оператора

14:16 (обновлено 21.01.2022 15:48)
Фото: depositphotos/DragonImages
Пользователи сотового оператора Tele2 пожаловались на сбои в его работе. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
К 13:48 было зафиксировано 319 жалоб. 83% пользователей недовольны работой мобильного интернета, 11% жалуются на проблемы с мобильной связью, 7% – на отсутствие сигнала.
Со сбоями столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Воронежа и других городов.
Позднее в компании заявили об оперативном восстановлении работы оператора. Там уточнили, что некоторые пользователи могли испытывать непродолжительные проблемы с дата-сервисом.
"Работоспособность была оперативно восстановлена. Сеть работает в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Накануне пользователи "ВКонтакте" сообщили о неполадках в работе социальной сети. 85% пожаловались на работу сайта, 9% – на проблемы с подключением, 6% жалоб были связаны с работой приложения.
До этого пользователи по всему миру жаловались на проблемы в работе видеохостинга YouTube и сервисов Google. Больше всего сообщений о проблемах поступило из России, Канады, Нидерландов, Германии, Польши и США.
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