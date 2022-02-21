Сервис "Яндекс.Почта" заработал в штатном режиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денисов Максим

Сервис "Яндекс.Почта" возобновил работу в штатном режиме. Об этом со ссылкой на пресс-службу компании сообщает Агентство "Москва".

"Специалисты сервиса уже устранили сложности, "Яндекс.Почта" работает в штатном режиме", – заявили в пресс-службе.

Ранее пользователи фиксировали сбои в работе "Яндекса". В основном с проблемами столкнулись жители Москвы и Санкт-Петербурга. 81% пользователей жаловались на неполадки в работе сайта. Еще 12% сообщили о трудностях с авторизацией, а 7% опрошенных отметили неисправности в работе поиска. При этом в компании уточнили, что у ряда пользователей проблемы наблюдаются при работе с почтой.