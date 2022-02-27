Meta по просьбе Киева ограничила на Украине доступ к аккаунтам некоторых СМИ РФ

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Компания США Meta по просьбе Украины ограничила доступ с территории страны к аккаунтам ряда российских государственных средств массовой информации в своих соцсетях, сообщил вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг в Twitter-аккаунте.

"По их просьбе ограничили доступ к нескольким аккаунтам на Украине, в том числе принадлежащим некоторым российским государственным медиаорганизациям", – заявил Клегг.

Он уточнил, что компания получила от властей еще ряда государств просьбы ограничить СМИ РФ. В настоящее время Meta ведет их мониторинг.

"Пока мы продолжим маркировать их и проводить факт-чекинг, а также запрещать глобальную рекламу и монетизацию аккаунтов", – заключил Клегг.

Кроме того, по его словам, Meta также получила просьбы украинцев отключить РФ от Facebook и Instagram, но сочла это нецелесообразным.

"Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", – заявил Клегг.

Накануне он заявил, что компания Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".