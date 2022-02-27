Meta по просьбе Киева ограничила на Украине доступ к аккаунтам некоторых СМИ РФ

27 февраля, 23:27
Фото: depositphotos/jannystockphoto
Компания США Meta по просьбе Украины ограничила доступ с территории страны к аккаунтам ряда российских государственных средств массовой информации в своих соцсетях, сообщил вице-президент компании-оператора Facebook и Instagram Ник Клегг в Twitter-аккаунте.
"По их просьбе ограничили доступ к нескольким аккаунтам на Украине, в том числе принадлежащим некоторым российским государственным медиаорганизациям", – заявил Клегг.
Он уточнил, что компания получила от властей еще ряда государств просьбы ограничить СМИ РФ. В настоящее время Meta ведет их мониторинг.
"Пока мы продолжим маркировать их и проводить факт-чекинг, а также запрещать глобальную рекламу и монетизацию аккаунтов", – заключил Клегг.
Кроме того, по его словам, Meta также получила просьбы украинцев отключить РФ от Facebook и Instagram, но сочла это нецелесообразным.
"Украинцы также предложили нам убрать доступ к Facebook и Instagram в России... Мы считаем отключение наших услуг заглушит важное самовыражение в это критически значимое время", – заявил Клегг.
Накануне он заявил, что компания Meta отказалась исполнять требования властей РФ снять ограничения с аккаунтов четырех российских СМИ: телеканала "Звезда", агентства "РИА Новости", интернет-площадок "Лента.ру" и "Газета.ру".
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: