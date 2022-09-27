Запад не даст Киеву тяжелое вооружение – СМИ

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Западные страны не будут резко наращивать поставки вооружения на Украину и предоставлять ей тяжелую технику, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе.

В материале подчеркивается, что США ведут себя осмотрительно, а у стран Евросоюза заканчивается запас ключевых вооружений.

Источник издания отмечает, что нет никаких признаков того, что европейские страны передадут Киеву тяжелые вооружения. К примеру, Германия не дала согласия другим странам на поставку танков Leopard.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может прибегнуть к применению ядерного оружия, если что-то будет угрожать ее существованию, однако пока предпосылок к этому нет.

При этом он отметил, что Россия не допустит появления ядерного оружия у враждебных ей соседей. Он подчеркнул, что к числу таких стран относится Украина. Медведев предупредил, что, если угроза России превысит установленный предел опасности, ей придется ответить, ни у кого не спрашивая разрешения.

По словам Медведева, Запад это понимает. Он отметил, что в случае использования Россией ядерного оружия против Украины НАТО не станет прямо вмешиваться в конфликт.

До этого постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия выступила с призывом к государствам – подписантам заявления о недопустимости ядерной войны сохранять приверженность его исполнению. Он отметил, что в документе также обозначена необходимость не допустить любую военную конфронтацию между ядерными державами.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД

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