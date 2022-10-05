Беспилотники нанесли удар по Белой Церкви под Киевом

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Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о несении дронами-камикадзе удара по Белой Церкви под Киевом.

"Всего шесть попаданий и взрывов. Сейчас продолжается ликвидация последствий обстрелов. На месте работают все необходимые службы, 57 спасателей и 15 единиц техники ГСЧС (госслужбы по чрезвычайным ситуациям), тушение пожара продолжается", – написал он в своем телеграм-канале.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины потеряли свыше 900 человек на краснолиманском направлении за трое суток.

Массированное огневое поражение было нанесено в районе Славянска. За сутки удалось уничтожить до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



Российское военные сорвали наступление ВСУ в Донбассе

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