ВКС РФ уничтожили под Днепропетровском штаб Воздушного командования ВСУ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны РФ заявило, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили в Днепропетровске штаб Воздушного командования Украины. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

"На юго-западной окраине Днепропетровска высокоточным ударом ВКС России поражен штаб Воздушного командования "Восток" ВСУ", – говорится в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения 66-й и 93-й механизированных бригад Вооруженных сил Украины потеряли свыше 900 человек на краснолиманском направлении за трое суток.

Массированное огневое поражение было нанесено в районе Славянска. За сутки удалось уничтожить до 100 военнослужащих, шесть единиц бронетехники и две боевые машины РСЗО "Град".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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