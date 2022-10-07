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Политика

Захарова заявила, что не согласна с результатами расследования по "Северным потокам"

Захарова заявила, что не согласна с результатами расследования по "Северным потокам"

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В МИД РФ высказались о результатах расследования по "Северным потокам". Его завершили за пару дней. А служба безопасности уже сняла оцепление. Швеция нашла следы диверсии и назвала подрывы вопиющим саботажем.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с этим не согласна. Она считает, что Стокгольм не хочет называть вещи своими именами, а также настаивает, что случившееся – это диверсия, экстремизм и теракт.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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