07:45Политика
Захарова заявила, что не согласна с результатами расследования по "Северным потокам"
В МИД РФ высказались о результатах расследования по "Северным потокам". Его завершили за пару дней. А служба безопасности уже сняла оцепление. Швеция нашла следы диверсии и назвала подрывы вопиющим саботажем.
Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова с этим не согласна. Она считает, что Стокгольм не хочет называть вещи своими именами, а также настаивает, что случившееся – это диверсия, экстремизм и теракт.
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