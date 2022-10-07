Девять членов ОАГ отказались поддержать антироссийскую резолюцию по Украине

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Около трети государств-членов Организации американских государств (ОАГ) не поддержали резолюцию, осуждающую действия России на Украине, сообщает РИА Новости.

В частности, призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести войска и технику с Украины не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины. Они также отказались осудить предполагаемые нарушения прав человека.

В то же время к резолюции присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго, а также Уругвай.

В апреле ОАГ лишила Россию статуса постоянного наблюдателя из-за спецоперации на Украине. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва считает серьезной ошибкой принятие решения о приостановке статуса наблюдателя РФ при Организации американских государств (ОАГ). По его словам, на латиноамериканских партнеров России оказывается давление со стороны США и их сателлитов, что является частью целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках.

До этого посол заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.



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