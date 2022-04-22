Посол РФ назвал серьезной ошибкой приостановление статуса наблюдателя России в ОАГ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Москва считает серьезной ошибкой принятие решения о приостановке статуса наблюдателя РФ при Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в телеграм-канале ведомства.

Ранее Постсовет ОАГ принял резолюцию "Приостановление статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств".

"Все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ, заложенных в ее Устав. А именно – продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития", – сказал Антонов.

По его словам, на латиноамериканских партнеров России оказывается давление со стороны США и их сателлитов, что является частью целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках.

"Именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная военная операция на Украине. Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся", – подчеркнул Антонов.

Дипломат заявил, что Россия открыта к продолжению сотрудничества в развитии взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей с заинтересованными в этом партнерами.

"Мы благодарны тем государствам, которые осмелились не поддержать данную резолюцию и не пожелали ассоциироваться с русофобской кампанией", – добавил Антонов.

Ранее Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не являются партнерами. Посол подчеркнул, что именно Соединенные Штаты должны решить, кем для них является Россия: партнером, соперником или врагом.

До этого посол заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

