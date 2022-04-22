Посол РФ назвал серьезной ошибкой приостановление статуса наблюдателя России в ОАГ

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Москва считает серьезной ошибкой принятие решения о приостановке статуса наблюдателя РФ при Организации американских государств (ОАГ). Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов в телеграм-канале ведомства.
Ранее Постсовет ОАГ принял резолюцию "Приостановление статуса Российской Федерации как постоянного наблюдателя при Организации американских государств".
"Все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ, заложенных в ее Устав. А именно – продвижению в Западном полушарии демократии, прав человека, безопасности и развития", – сказал Антонов.
По его словам, на латиноамериканских партнеров России оказывается давление со стороны США и их сателлитов, что является частью целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках.
"Именно на цели демилитаризации, денацификации и направлена российская специальная военная операция на Украине. Нам нужно подтверждение безъядерного и нейтрального статуса этого восточноевропейского государства. Мы этого добьемся", – подчеркнул Антонов.
Дипломат заявил, что Россия открыта к продолжению сотрудничества в развитии взаимовыгодных торгово-экономических, научно-технических и культурно-гуманитарных связей с заинтересованными в этом партнерами.
"Мы благодарны тем государствам, которые осмелились не поддержать данную резолюцию и не пожелали ассоциироваться с русофобской кампанией", – добавил Антонов.
Ранее Антонов заявил, что Москва и Вашингтон больше не являются партнерами. Посол подчеркнул, что именно Соединенные Штаты должны решить, кем для них является Россия: партнером, соперником или врагом.
До этого посол заявил, что Соединенные Штаты пытаются угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям. Глава российского дипведомства подчеркнул, что США при этом пренебрегают сопутствующими рисками для латиноамериканских стран, их продовольственной безопасностью и социальной стабильностью.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
США направят Киеву ударные беспилотники
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: