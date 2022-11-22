Нужно требовать от Киева прекратить подвергать опасности Европу обстрелами ЗАЭС – Песков

Фото: Минобороны РФ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) и другие международные организации должны требовать от Киева прекратить обстрелы Запорожской АЭС, поскольку они подвергают опасности всю Европу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

"Вот что нужно требовать от Украины – отводить тяжелое вооружение, прекратить обстрелы, прекратить подвергать опасности Европейский континент", – сказал он.

По словам Пескова, существенного прогресса в обсуждении создания зоны безопасности вокруг станции пока не наблюдается. Также он отметил, что данное требование МАГАТЭ главным образом касается Украины, поскольку эксперты, призывавшие Россию отвести тяжелое вооружение, убедились в его отсутствии в районе объекта.

"Конечно, о зоне безопасности нужно говорить только о тех, кто ведет обстрелы этой станции, кто (представляет. – Прим. ред.) угрозу – угрозу станции представляют те, кто ее обстреливает, а обстреливает артиллерия Вооруженных сил Украины", – подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, в Кремле положительно оценивают работу МАГАТЭ, признавшего, что обстрелы ЗАЭС несут угрозу для станции и ее целостности. В то же время Москва сожалеет, что агентство не может прямо сообщить, кто именно наносит удары по станции, заявил Песков.

"Они (ВСУ. – Прим. ред.) совершают действия, которые чреваты угрозой ядерной, экологической, иной безопасности для огромных и огромных территорий, это не может не вызывать нашей крайней обеспокоенности. Россия будет продолжать диалог с МАГАТЭ", – подытожил он.

Накануне эксперты МАГАТЭ посетили Запорожскую АЭС и выявили на территории станции значительные повреждения. По информации специалистов, обстрелы привели к пробоинам в резервуарах для хранения конденсата. В связи с этим произошла нерадиоактивная утечка.

19 ноября ВСУ нанесли 12 ударов по периметру электростанции. Шесть снарядов попали в систему охлаждения, еще три – в КПП-2. 20 ноября обстрелы повторились – по территории АЭС было выпущено как минимум 15 снарядов, попавших в спецкорпус № 2, где хранится ядерное топливо, и в район сухого хранения ядерных отходов.

МАГАТЭ оценит причиненный Запорожской АЭС ущерб при последних обстрелах

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