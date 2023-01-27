В "Росэнергоатоме" опровергли заявление МАГАТЭ о мощных взрывах вблизи ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Взрывов на территории и в непосредственной близости от АЭС в Энергодаре Запорожской области не было в последние дни. Об этом заявил советник главы концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Никаких взрывов у стен и в непосредственном периметре атомной станции не было в последние дни", – приводит его слова ТАСС.

Карчаа также обратил внимание на избирательность заявлений экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которые, по его словам, игнорировали удары непосредственно по АЭС. Он подчеркнул, что эксперты МАГАТЭ каждый день осуществляют пешие осмотры территории.

"Мы расцениваем это как провокационную обеспокоенность", – сообщил он.

Советник "Росэнергоатома" подтвердил, что ВСУ проводят артиллерийские обстрелы береговой линии Энергодара. Карчаа подчеркнул, что российские силы открывают ответный огонь из установок, находящихся на значительном удалении от станции.

Эксперты МАГАТЭ вечером 26 января заявили о сильных взрывах недалеко от Запорожской АЭС. Согласно их утверждению, боевые действия происходят вблизи объекта.

Эксперты МАГАТЭ приступили к работе на Южно-Украинской АЭС

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