В МАГАТЭ заявили о сильных взрывах в районе ЗАЭС

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили о сильных взрывах недалеко от Запорожской АЭС, передает сайт организации.

"<...> за пределами объекта произошли мощные взрывы, свидетельствующие о военных действиях вблизи объекта, расположенного на линии фронта продолжающегося конфликта в стране", – говорится в сообщении.

В агентстве отметили, что за последние дни эксперты почти каждый день выступали с докладами о похожих инцидентах. По данным МАГАТЭ, столкновения происходят достаточно близко к самой площадке. 25 января около 10:00 по местному времени прогремело восемь взрывов, от них вибрировали окна зданий, заключили в организации.

Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал, что инспекторы агентства не нашли военную технику на территориях атомных электростанций Украины. Он в очередной раз напомнил о необходимости создания безопасной зоны недалеко от Запорожской АЭС.

Гросси сообщил о начале работы МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС

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