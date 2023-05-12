Глава МАГАТЭ представит СБ ООН проект соглашения по защите ЗАЭС до конца мая – СМИ

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси планирует направить Совбезу ООН проект соглашения по безопасности Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) до конца мая. Об этом сообщает агентство Reuters.

"Инициатива МАГАТЭ выглядит многообещающе. Все планируется представить СБ ООН в этом месяце, однако точная дата еще не определена", – говорится в сообщении.

По словам источника агентства, в соглашении предусматривается введение запрета на огонь по электростанции, а также с ее территории.

До этого Рафаэль Гросси назвал ситуацию в районе Запорожской атомной электростанции непредсказуемой и потенциально опасной. Он уточнил, что эксперты МАГАТЭ, находящиеся на станции, знают об объявленной эвакуации жителей из расположенного неподалеку от станции города Энергодар.

Ранее глава запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов подчеркнул, что Запорожская АЭС работает в штатном режиме. По его словам, на данный момент нет речи об эвакуации персонала станции.

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