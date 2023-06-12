Россия и США нарастили число развернутых ядерных боеголовок – SIPRI

Фото: AP/U.S. Air Force/Senior Airman Daniel Brosam

Мировые ядерные державы, в том числе Россия и Соединенные Штаты, активно модернизируют свои арсеналы, а количество развернутых ядерных боеголовок на фоне украинского конфликта только растет. Об этом свидетельствуют данные Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Так, по информации института, в январе этого года Россия, США, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Северная Корея и Израиль суммарно имели около 12,5 тысячи единиц ядерного оружия, из которых порядка 9,5 тысячи находились на складах потенциального пользования.

Подобная статистика на 86 единиц больше, чем в январе прошлого года. При этом около двух тысяч боеголовок – в основном американские и российские – были в состоянии повышенной боеготовности.

Первые строчки по числу развернутых боеголовок на начало 2023 года занимают США и Россия – 1770 и 1674 единицы соответственно. Вместе оба государства обладают около 90% от всего ядерного оружия. Следом за ними идут Франция и Великобритания с 280 и 120 единицами соответственно.

В прошлом году, по данным SIPRI, размеры ядерных арсеналов РФ и США оставались относительно стабильными. При этом обе страны также имеют более тысячи боеголовок, которые ранее были сняты с дежурства и в данный момент постепенно демонтируются.

В исследовании института отмечается, что остальные перечисленные ранее страны также активно занимаются наращиванием своих запасов боеголовок, развитием ядерной программы, а также расширением арсенала.

Ранее Владимир Путин заявил, что размещение ядерного оружия в Белоруссии начнется 7–8 июля. Именно в эти даты там закончат готовить сооружения для него.

26 марта Путин сообщил, что Москва и Минск договорились о размещении тактического ядерного оружия на территории Белоруссии. По словам российского лидера, оно будет размещено без нарушения действующих международных соглашений.

Путин заявил, что размещение российского ядерного оружия в Белоруссии начнется в июле