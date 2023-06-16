Все ждут, что РФ начнет "нажимать на кнопки", но этого не будет – Путин

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Страны Запада провоцируют Россию на жесткие действия и применение ядерного оружия. Этого не будет, так как у Украины отсутствуют успехи на линии фронта, сказал Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"И, понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать", – объяснил президент.

Россия на Украине "работает" высокоточным оружием по военным целям и добивается в них успеха, подчеркнул Путин, для этого достаточно посмотреть на уничтожение наемников и складов с оружием. Киев должен понимать, что если атаки по России продолжатся, то будет рассматриваться вопрос создания "санитарного кордона", заявил глава РФ.

30 мая БПЛА залетели в жилые дома столицы на улицах Профсоюзной, Атласова и на Ленинском проспекте. Здания получили незначительные повреждения. В Подмосковье атаку зафиксировали в Одинцовском городском округе и в 500 метрах от Ильинского шоссе в Красногорске.

В Минобороны РФ заявили, что все беспилотники были ликвидированы. Там считают, что к атаке БПЛА на Московский регион причастны украинские власти.

Эксперт заявил, что атаковавшие Москву БПЛА можно было спутать с самолетами