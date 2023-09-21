Саудовский принц предупредил о вероятности мировой ядерной войны

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Если какое-либо государство использует ядерное оружие, это будет означать конфликт со всем миром, отметил принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд.

"Использование ядерного оружия любым государством будет означать, что оно ведет войну с остальным миром. Мир не может стать свидетелем еще одной Хиросимы", – высказался он в интервью Fox News.

По его словам, в случае передачи Ирану ядерного оружия Саудовская Аравия тоже должна будет получить такие комплексы вооружений. Наследный принц выразил обеспокоенность по поводу возможного получения какой-либо страной ядерного оружия.

Ранее в ООН заявили, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует, подчеркивал председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Также Госдеп США призвал все государства, у которых есть ядерные вооружения, объявить мораторий на их испытание. Отмечалось, что Вашингтон был первым, кто подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в сентябре 1996 года.



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