РФ воспримет возвращение ядерного оружия США в Британию как шаг к эскалации – МИД

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Россия будет воспринимать возможное возвращение ядерного оружия США на территорию Великобритании как шаг к эскалации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на официального представителя МИД РФ Марию Захарову.

По ее словам, подобный шаг ведет в противоположном направлении от решения задачи вывода всех американских ядерных вооружений из стран Европы.

До этого СМИ, ссылаясь на отчет Федерации американских ученых, заявили, что анализ проекта бюджета военно-воздушных сил США говорит о том, что они могут вернуть свои ядерные вооружения в Британию. В Федерации допустили, что подобное решение еще может быть не принято Вашингтоном.

Тактическое ядерное оружие Штатов находилось в Великобритании с 1954 по 2008 год.

Ранее в ООН заявили, что мир находится ближе к глобальной катастрофе, чем когда-либо в этом столетии. Применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует, подчеркивал председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши.

Также Госдеп США призвал все государства, у которых есть ядерные вооружения, объявить мораторий на их испытание. Отмечалось, что Вашингтон был первым, кто подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в сентябре 1996 года.

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