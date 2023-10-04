Кадыров заступился за Симоньян после ее слов о ядерном взрыве над Сибирью

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Глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя ситуацию вокруг слов главреда RT Маргариты Симоньян, заявил, что та не настолько глупа, чтобы предлагать взорвать ядерную бомбу на территории России. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Очень хорошо знаю Маргариту Симоньян. <...> Она настоящий патриот. <...> Маргарита Симоньян не настолько глупа, чтобы предлагать ударить ядерным оружием по своей же территории", – отметил политик.

По его мнению, своим высказыванием журналистка хотела проиллюстрировать, что даже при возникновении ядерной угрозы Россия, в отличие от остального мира, стратегически не проиграет.

Кадыров напомнил, что решение о применении ядерного оружия в РФ принимает президент, и призвал всех прекратить "хайповать" на теме слов главреда RT, заняться полезными делами, в частности, внести вклад в борьбу с НАТО.

В свою очередь Симоньян в своем телеграм-канале привела комментарий, который она дала изданию Newsweek. В нем она заметила, что "как мать троих детей" в ужасе от возможности ядерной войны, но считает, что иного выхода может не остаться с учетом той поддержки, которую Запад оказывает "фашистскому киевскому режиму".

Также главред RT в своей публикации посоветовала комментаторам не искажать смысл ее слов. Она отметила, что на любые заявления в правоохранительные органы может ответить и сама, сославшись на статью 306 УК РФ о заведомо ложном доносе.

Ранее Маргарита Симоньян, говоря о способах продемонстрировать решимость России, предложила осуществить термоядерный взрыв над Сибирью. По ее словам, это не приведет к ядерной зиме и радиации, а только выведет из строя все электронные устройства.

