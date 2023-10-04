Депутат ГД пригласил Симоньян в Сибирь после ее слов о термоядерном взрыве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Депутат Госдумы от Кемеровской и Томской областей Олег Матвейчев заявил, что главред RT Маргарита Симоньян не ассоциирует себя с Россией, и пригласил ее посетить Сибирь. Так в беседе с "Газетой.ру" он прокомментировал предложение журналистки взорвать ядерную бомбу над Сибирью.

"Будет порядочно и честно принести извинения жителям Сибири. Удивительно, что она до сих пор этого не сделала. Человек, по всей видимости, не ассоциирует себя с Россией и Сибирью. Для нее Сибирь – это какая-то абстракция. Она не понимает, что это для кого-то Родина", – сказал парламентарий.

По его словам, многие москвичи, в том числе Симоньян, знают другие страны лучше, чем Россию. В этой связи Матвейчев предложил главреду RT съездить в Сибирь, в которой та "не была никогда". Чтобы любить Россию и считать ее своим домом, по ней нужно путешествовать, считает депутат.

Матвейчев назвал Сибирь великой сокровищницей России, которая кормит всю страну, где добываются все ее энергоресурсы. Причем все это обеспечивается не само по себе, а инфраструктурой и трудом живущих там людей.

Ранее Маргарита Симоньян, говоря о способах продемонстрировать решимость России, предложила осуществить термоядерный взрыв над Сибирью. Она утверждает, что это не приведет к ядерной зиме и радиации, а только выведет из строя все электронные устройства.