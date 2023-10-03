Песков прокомментировал слова Симоньян о термоядерном взрыве над Сибирью

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Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, заявил, что РФ по-прежнему является участником соглашения об отказе от ядерных испытаний.

Симоньян до этого, говоря о способах продемонстрировать решимость России, предложила провести термоядерный взрыв в атмосфере над Сибирью. По ее словам, это не приведет к ядерной зиме и радиации, а только выведет из строя все электронные устройства.

"В настоящее время мы все-таки не выходили из режима отказа от ядерных испытаний", – сказал Песков.

На фоне подобного обстоятельства такие дискуссии пресс-секретарь Владимира Путина назвал невозможными на официальном уровне.

Ранее о намерении России соблюдать мораторий на ядерные испытания заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин. При этом, по его словам, придерживаться документа должны и другие страны, располагающие ядерным оружием.

Россия ратифицировала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний в 2000 году. Его участниками также выступают США, Германия, Канада, КНДР и ряд других стран.



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