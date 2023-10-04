Мэр Новосибирска заявил об опасности термоядерного взрыва после слов Симоньян

Фото: телеграм-канал "Анатолий Локоть"

Термоядерный взрыв в атмосфере над Сибирью может привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, комментируя слова главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян.

Симоньян ранее заявила, что термоядерный взрыв над Сибирью не приведет к опасным для человечества последствиям, однако позволит продемонстрировать решительность России.

"Я как физик по образованию прокомментирую: ничего хорошего в термоядерных наземных взрывах нет", – приводит его слова "Интерфакс".

Глава региона пояснил, что полураспад некоторых радиоактивных элементов при термоядерном взрыве может затянуться на сотни или даже тысячи лет. К любым проявлениям, связанным с ядерной и термоядерной энергией, следует относиться ответственно, добавил Локоть.

На заявление Симоньян также отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ее слова, заявил, что Россия не выходила из Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Речи об организации термоядерного взрыва на территории РФ на официальном уровне идти не может, заключил он.

