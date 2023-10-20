Лавров назвал дератификацию договора о ядерных испытаниях "отзеркаливанием" США

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Отзывом ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Россия лишь "отзеркаливает" США, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, Москва не планирует менять свое отношение к тем действиям, которые предусмотрены указанным договором, а ратификацию отзывает исключительно потому, что Штаты игнорируют свою ратификацию долгие годы.

"Мы хотели просто отзеркалить эту ситуацию, что мы и сделали", – сказал министр.

Законопроект об отзыве ратификации ДВЗЯИ был внесен в Госдуму 13 октября. Утром 17 октября председатель ГД Вячеслав Володин объявил, что Россия 23 года ждала, что США ратифицируют данный договор, но Вашингтон не сделал этого.

18 октября закон был принят Госдумой в третьем, заключительном чтении.

Проект отменяет статью 1 закона "О ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний". В ней предлагается ратифицировать ДВЗЯИ, подписанный от имени России в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года.

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