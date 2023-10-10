Отзыв ратификации ДВЗЯИ необходим, чтобы ситуация с США была зеркальной – Рябков

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Отзыв ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний необходим, чтобы обеспечить зеркальность ситуации с США. С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Президент (Владимир Путин. – Прим. ред.) дал директиву отзеркалить то, что мы имеем сейчас в ситуации с США. Президент сказал, что отзыва ратификации будет достаточно. Мы тоже этим руководствуемся. Мы рассчитываем, что сигнал до Вашингтона дойдет", – передает ТАСС его слова.

Дипломат призвал внести соответствующую инициативу на рассмотрение Госдумы. Он уточнил, что требуется отмена только первой статьи федерального закона от 2000 года, в которой говорится о ратификации. При этом остальные положения, которые направлены на поддержание ядерного потенциала, должны остаться в силе, считает Рябков.

Он рассказал, что внешнеполитическое ведомство занялось подготовкой такого проекта.

Рябков объяснил, что запрет на ядерные испытания сохраняется, сейчас обсуждается лишь отзыв ратификации.

"Мы отзываем ратификацию, то есть балансируем свой статус таким образом, как это на протяжении долгих десятилетий практикуют США", – добавил он.

Также дипломат обратил внимание, что до последнего времени на полигоне в Неваде Соединенные Штаты вели подготовку к ядерным испытаниям и у РФ есть доказательства такой деятельности.

Ранее совет Госдумы поручил комитету по международным делам рассмотреть вопрос о возможности отзыва ратификации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

О возможности рассмотреть отзыв ратификации договора до этого заявлял председатель ГД Вячеслав Володин. По его словам, подобная инициатива соответствует национальным интересам России. Он пояснил, что новые решения необходимы на фоне развязанной против РФ войны со стороны США и ЕС.

В свою очередь, Владимир Путин в ходе Валдайского форума сообщил, что РФ может отозвать ратификацию договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, поскольку США сами до сих пор его не ратифицировали, хоть и подписали.



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