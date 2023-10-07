Госдеп США обеспокоен планами РФ о выходе из договора о запрете ядерных испытаний – СМИ

Фото: 123RF/bartusp

Госдепартамент Соединенных Штатов Америки выразил обеспокоенность планами Российской Федерации отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) пишет агентство Reuters.

"Мы обеспокоены комментариями... Ульянова (представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова. – Прим. ред.)... Подобный шаг со стороны любого государства-участника без необходимости подвергает опасности глобальные нормы о запрете ядерных взрывных испытаний", – заявил представитель Госдепа.

Этими словами представитель Госдепа прокомментировал заявление Ульянова о том, что планы РФ отозвать ратификацию ДВЗЯИ не значат, что Москва планирует возобновить ядерные испытания. Ульянов добавил, что цель России заключается в том, чтобы быть на равных с США, которые подписали его, но не ратифицировали.

В Вашингтоне считают, что РФ якобы планирует увеличить давление на другие государства, чтобы те прекратили оказывать помощь Украине.

Ранее Владимир Путин заявил, что Российская Федерация может отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года, так как Соединенные Штаты Америки сами до сих пор его не ратифицировали, несмотря на подписание. Глава государства добавил, что теоретически отзыва ратификации достаточно для возобновления ядерные испытания.

В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что совет Государственной думы на ближайшем заседании обсудит вопрос об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Он добавил, что Вашингтон и Брюссель развязали против Российской Федерации войну. В связи с этим необходимы новые решения.