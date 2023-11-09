РФ выходит из соглашения с Японией о сотрудничестве в ликвидации ядерного оружия

Фото: Министерство обороны РФ

Российское правительство прекращает действие соглашения с Японией в области ликвидации ядерного оружия. Соответствующее распоряжение подписал Михаил Мишустин, документ опубликован на портале правовых актов.

Согласно ему, между Россией и Японией прекращается сотрудничество в области ликвидации ядерного оружия и создания комитета по работе в этих целях. Соглашение об этом было подписано в Токио 13 октября 1993 года.

МИД России уведомит Японию о принятом решении.

Ранее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что Россия опережает весь мир в сфере ядерного оружия.

Он добавил, что РФ стала обладателем уникальных стратегических вооружений, включая гиперзвуковое оружие, которое позволит создать условия безопасности на несколько десятилетий.

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