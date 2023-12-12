Назарбаев предупредил о близости мира к ядерной катастрофе

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Мир в настоящее время находится в опасной близости к ядерной катастрофе, считает бывший лидер Казахстана Нурсултан Назарбаев. Об этом сообщается на его официальном сайте.

Он напомнил, как четыре года назад призывал создать Глобальный альянс лидеров, выступающих за ядерную безопасность.

"Мы близки к ядерной катастрофе как никогда. Подобный регресс меня особо волнует, так как наша страна внесла большой вклад в дело ядерного разоружения. Без политической воли на глобальном уровне достигнуть ощутимого прогресса в этой сфере практически невозможно", – высказался политик.

Ранее о близости глобальной катастрофы говорил председатель 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Чаба Кереши. По его словам, применение ядерных вооружений повлечет выход ситуации из-под контроля, так как ограниченной ядерной войны не существует.

При этом депутат Госдумы Андрей Картаполов считает, что угроза ядерной войны отсутствует. По его словам, во время Карибского кризиса в 1960-е годы мир был намного ближе к ядерному столкновению, чем сейчас.



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