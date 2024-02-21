Карлсон рассказал, что Борис Джонсон попросил у него 1 миллион долларов за интервью

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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон потребовал у американского журналиста Такера Карлсона миллион долларов за интервью относительно его позиции насчет конфликта на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

"Борис Джонсон назвал меня "орудием Кремля" или чем-то в этом духе. <...> Так что я направил запрос на интервью с Борисом Джонсоном", – рассказал Карлсон.

По словам журналиста, через некоторое время один из советников Джонсона заявил ему, что интервью с политиком будет стоить Карлсону миллион долларов. Джонсон согласился объяснять свою позицию американскому журналисту только на таких условиях.

"Он нападает на меня, не объясняя, почему я не прав и почему он прав. И это делает человек, который по запросу американского правительства единолично помешал мирной договоренности на Украине полтора года назад, и который, я считаю, виноват в гибели сотен тысяч человек", – отметил Карлсон.

Он также заявил, что не защищает Владимира Путина, однако тот не требовал у него миллион долларов за интервью.

Карлсон прилетел в Россию 3 февраля. Уже 6-го числа он взял интервью у Путина. Беседа с российским лидером была опубликована 9 февраля.

Российский президент впоследствии отметил, что американской аудитории будет непросто понять "историческую часть" его интервью Карлсону. По его словам, он просто дал наиболее известную теорию норманского происхождения.

Комментируя "историческую часть" своего интервью Карлсону, Путин добавил, что для российских и зарубежных слушателей было важно узнать, насколько чувствительно и важно для Москвы "все, что происходит на украинском направлении".

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