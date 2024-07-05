Песков: Путин вряд ли поздравит Стармера с победой на парламентских выборах в Британии

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Великобритания остается недружественной страной для России, поэтому Владимир Путин вряд ли станет поздравлять Кира Стармера с победой Лейбористской партии на парламентских выборах, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля также обратил внимание, что Россия не испытывает оптимизма после известия о смене премьер-министра в Великобритании.

"Они (лейбористы. – Прим. ред.), как мы можем судить по предыдущим высказываниям, не склонны к какой-то гибкости и не склонны к креативу в нормализации двусторонних российско-британских отношений. Скорее, они тяготеют к продолжению линии на отрицание будущего наших двусторонних отношений", – пояснил Песков позицию российской стороны.

При этом Путин остается открытым к контактам с Лондоном, подчеркнул пресс-секретарь российского лидера. Он обратил внимание, что на прекращении диалога настаивает именно Великобритания.

По итогам парламентских выборов, лейбористы получили 326 мест в 650-местной Палате общин Британии. После этого лидер партии Стармер официально вступил в должность премьер-министра государства. Его предшественник Риши Сунак уже поздравил нового премьера с победой.

Решение об отставке с поста премьер-министра Сунак принял утром 5 июля. Поводом для этого послужили, собственно, итоги парламентских выборов в стране.