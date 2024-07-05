Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июля, 13:50

Политика
Главная / Новости /

Политолог Шатилов: победа лейбористов не изменит отношения РФ и Великобритании

Политолог рассказал, чего ждать России от победы лейбористов в Великобритании

Фото: depositphotos/Fredex

Победа Лейбористской партии на выборах в Великобритании не приведет к улучшению отношений королевства с Россией. Таким мнением с Москвой 24 поделился декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Ранее оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером оформила парламентское большинство. До этого 14 лет у власти находились консерваторы. После их поражения Стармер должен занять пост премьер-министра Великобритании вместо Риши Сунака.

Шатилов объяснил поражение консерваторов моральным износом власти. По его мнению, партии нужна была перезагрузка, однако она не смогла предложить избирателям ничего нового.

Скандальная и абсолютно зачастую иррациональная политика в духе Бориса Джонсона (экс-премьер-министра Великобритании. – Прим. ред.) в конце концов воспринимается британским обществом как нереспектабельная. Кроме того, она не дала никаких эффектов, кроме негативных.
Александр Шатилов
декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ

Но даже разгромное поражение консерваторов, которые были главными гонителями РФ на Западе, и приход к власти лейбористов вряд ли изменят отношения между Россией и Великобританией. Они находятся на низшей точке, и уйти оттуда будет очень сложно, считает эксперт.

"Лейбористы настроены русофобски не менее консерваторов и абсолютно не готовы признавать российские национальные интересы", – убежден Шатилов.

Вместе с тем политолог ожидает, что приходящая власть будет менее скандальной и эпатажной.

Политика будет менее задиристой, но в целом позиция Великобритании вряд ли изменится. Она продолжит поддерживать Украину, вести подрывную деятельность в отношении РФ на постсоветском пространстве. Британия будет оппонировать нам практически по всем направлениям.
Александр Шатилов
декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже точно потеряла место в парламенте после прошедших выборов. Это же касается и действующего министра обороны королевства Гранта Шаппса.

Читайте также


Медведева Светлана

политиказа рубежомэксклюзив
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика