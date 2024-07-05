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Победа Лейбористской партии на выборах в Великобритании не приведет к улучшению отношений королевства с Россией. Таким мнением с Москвой 24 поделился декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Ранее оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером оформила парламентское большинство. До этого 14 лет у власти находились консерваторы. После их поражения Стармер должен занять пост премьер-министра Великобритании вместо Риши Сунака.

Шатилов объяснил поражение консерваторов моральным износом власти. По его мнению, партии нужна была перезагрузка, однако она не смогла предложить избирателям ничего нового.

(экс-премьер-министра Великобритании. – Прим. ред.) в конце концов воспринимается британским обществом как нереспектабельная. Кроме того, она не дала никаких эффектов, кроме негативных.

Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Скандальная и абсолютно зачастую иррациональная политика в духе Бориса Джонсонав конце концов воспринимается британским обществом как нереспектабельная. Кроме того, она не дала никаких эффектов, кроме негативных.

Но даже разгромное поражение консерваторов, которые были главными гонителями РФ на Западе, и приход к власти лейбористов вряд ли изменят отношения между Россией и Великобританией. Они находятся на низшей точке, и уйти оттуда будет очень сложно, считает эксперт.

"Лейбористы настроены русофобски не менее консерваторов и абсолютно не готовы признавать российские национальные интересы", – убежден Шатилов.

Вместе с тем политолог ожидает, что приходящая власть будет менее скандальной и эпатажной.





Александр Шатилов декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Политика будет менее задиристой, но в целом позиция Великобритании вряд ли изменится. Она продолжит поддерживать Украину, вести подрывную деятельность в отношении РФ на постсоветском пространстве. Британия будет оппонировать нам практически по всем направлениям.

Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже точно потеряла место в парламенте после прошедших выборов. Это же касается и действующего министра обороны королевства Гранта Шаппса.