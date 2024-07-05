Политолог Шатилов: победа лейбористов не изменит отношения РФ и Великобритании

05 июля, 13:50Политика
Фото: depositphotos/Fredex
Победа Лейбористской партии на выборах в Великобритании не приведет к улучшению отношений королевства с Россией. Таким мнением с Москвой 24 поделился декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.
Ранее оппозиционная Лейбористская партия во главе с Киром Стармером оформила парламентское большинство. До этого 14 лет у власти находились консерваторы. После их поражения Стармер должен занять пост премьер-министра Великобритании вместо Риши Сунака.
Шатилов объяснил поражение консерваторов моральным износом власти. По его мнению, партии нужна была перезагрузка, однако она не смогла предложить избирателям ничего нового.
Но даже разгромное поражение консерваторов, которые были главными гонителями РФ на Западе, и приход к власти лейбористов вряд ли изменят отношения между Россией и Великобританией. Они находятся на низшей точке, и уйти оттуда будет очень сложно, считает эксперт.
"Лейбористы настроены русофобски не менее консерваторов и абсолютно не готовы признавать российские национальные интересы", – убежден Шатилов.
Вместе с тем политолог ожидает, что приходящая власть будет менее скандальной и эпатажной.
Ранее сообщалось, что бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс уже точно потеряла место в парламенте после прошедших выборов. Это же касается и действующего министра обороны королевства Гранта Шаппса.