Голливудский продюсер Пирс получил 146 лет колонии за изнасилование и убийства женщин

Голливудский продюсер Дэвид Пирс приговорен к 146 годам тюрьмы без права на досрочное освобождение за доведение до смерти от передозировки двух женщин, сообщает ABC News со ссылкой на прокуроров.

По информации следствия, 42-летний мужчина познакомился с Кристи Джайлз и Хильдой Марселой Кабралес-Арзолой в ноябре 2021 года на вечеринке. Позже они вместе с другом Пирса, актером Брантом Осборном, приехали на квартиру к продюсеру.

Через полчаса после пребывания в гостях Джайлз вызвала такси, но не вышла к машине. Позже Пирс и Осборн бросили женщин около разных больниц в Южной Калифорнии, спасти их не удалось.

В организмах погибших обнаружилась смесь наркотиков, включая кокаин и фентанил, смерть произошла от передозировки. Прокуроры заявили, что именно Пирс снабдил их препаратом.

Продюсера также признали виновным в преступлениях против семи женщин в период с 2007 по 2021 год, включая изнасилование жертв без сознания или во время их сна и содомию – общее название законов, которые направлены на уголовное преследование сексуальных контактов, считающихся противоестественными (относится к ЛГБТ, движение признано экстремистским и запрещено в РФ).

Осборна признали соучастником, в настоящий момент он ожидает пересмотра дела.

