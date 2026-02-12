Форма поиска по сайту

12 февраля, 12:19

Шоу-бизнес

Завершено расследование уголовного дела против актера Смольянинова

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова (Артур Смольянинов признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов)

Следователи завершили расследование уголовного дела против актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) о фейках про ВС России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета РФ.

В частности, правоохранители дали уголовно-правовую оценку высказываниям Смольянинова. Установлено, что в одном из интервью из-за рубежа он привел заведомо ложную информацию о действиях российских военнослужащих.

Актера заочно арестовали в 2024 году. Его обвинили в возбуждении ненависти либо вражды, а также публичном распространении фейков об армии России. Смольянинов покинул РФ после начала спецоперации на Украине.

Он объявлен в международный розыск. На принадлежащее ему имущество наложен арест.

