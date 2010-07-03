40 человек погибли при стрельбе в новозеландском Крайстчерче

Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о 40 жертвах стрельбы в двух мечетях Крайстчерча. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.
По данным управления здравоохранения региона Кентербери, еще не менее 48 человек с огнестрельными ранениями находятся в больнице Крайстчерча.
В пятницу были атакованы мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, которые находятся в центре города. Первоначально сообщалось о 27 погибших.
Как уточняют журналисты, одним из нападавших был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед стрельбой он выложил "манифест" на 37 страниц с объяснением своих действий.
Таррант отмечал, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа. При этом он назвал себя "обычным белым человеком".
Вскоре после трагедии Джасинда Ардерн заявила, что среди жертв и пострадавших были члены мигрантских общин. Саму стрельбу она описала, как один из самых "черных дней" в истории страны.
Сотрудники полиции, которые обследовали мечети после стрельбы, обнаружили и обезвредили несколько самодельных взрывных устройств. Они также задержали четверых человек, и, по словам комиссара полиции Майка Буша, продемонстрировали "абсолютные акты храбрости".
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