40 человек погибли при стрельбе в новозеландском Крайстчерче

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Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн сообщила о 40 жертвах стрельбы в двух мечетях Крайстчерча. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

По данным управления здравоохранения региона Кентербери, еще не менее 48 человек с огнестрельными ранениями находятся в больнице Крайстчерча.

В пятницу были атакованы мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид, которые находятся в центре города. Первоначально сообщалось о 27 погибших.

Как уточняют журналисты, одним из нападавших был 28-летний австралиец Брентон Таррант. Перед стрельбой он выложил "манифест" на 37 страниц с объяснением своих действий.

Таррант отмечал, что хотел снизить поток мигрантов и обеспечить будущее для своего народа. При этом он назвал себя "обычным белым человеком".

Вскоре после трагедии Джасинда Ардерн заявила, что среди жертв и пострадавших были члены мигрантских общин. Саму стрельбу она описала, как один из самых "черных дней" в истории страны.

Сотрудники полиции, которые обследовали мечети после стрельбы, обнаружили и обезвредили несколько самодельных взрывных устройств. Они также задержали четверых человек, и, по словам комиссара полиции Майка Буша, продемонстрировали "абсолютные акты храбрости".