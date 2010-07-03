Мама убитой в Саратове девочки прокомментировала трагедию с детьми в Рыбинске

В России вновь заговорили о создании реестра педофилов. Поводом для такой инициативы стала зверская расправа с двумя девочками в Рыбинске. Их тела дома обнаружила мать, когда вернулась с работы. В убийстве подозревается сожитель женщины. Годом ранее трагедия произошла в Саратове – тогда тело маленькой девочки обнаружили спрятанным в гаражах. Убийцу ребенка задержали, он получил пожизненный срок. Разбираемся, помогут ли предложенные меры обезопасить детей.
"Страшное преступление"
С инициативой введения пожизненного надзора за педофилами и создания их реестра выступила детский омбудсмен РФ Анна Кузнецова. Такое заявление она сделала после новости об убийстве в Рыбинске двух девочек. В расправе над детьми подозревают их отчима.
"Страшное преступление... Известно, что он ранее был судим за изнасилование и убийство ребенка. Теперь жертвами стали еще 2 девочки. Сколько еще пройдет времени? Срочно необходимы действенные механизмы по борьбе с преступлениями в отношении несовершеннолетних", – написала в своем Instagram омбудсмен.
О трагедии в городе Рыбинске Ярославской области стало известно 15 сентября. Тела девочек 8 и 13 лет с признаками насильственной смерти обнаружила их мать, вернувшись с работы. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В преступлении подозревается сожитель женщины Виталий Молчанов, к которому она вместе с детьми переехала месяц назад из Омской области.
По данным СК, в декабре прошлого года он вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, включая убийство.
Подозреваемого Молчанова уже задержали. Накануне полиция и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещали выделить 500 тысяч рублей за информацию, которая поможет в поимке предполагаемого убийцы.
Годом ранее – в октябре – жертвой педофила стала девятилетняя девочка из Саратова. Утром она ушла в школу, но туда так и не дошла. Тело ребенка нашли только через несколько дней – оно было спрятано в гаражах рядом с домом.
Правоохранители в ту же ночь задержали подозреваемого в жестокой расправе. Им оказался 35-летний Михаил Туватин. Мужчина сначала изнасиловал жертву, а после задушил ее. Уточняется, что Туватин ранее был судим за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.
Свою вину в убийстве девятилетней девочки он признал. Туватина приговорили к пожизненному заключению в колонии особого режима.
"Когда ломают психику на всю жизнь"
Инициативу Кузнецовой поддержала зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина.
"Думаю, это в силах уполномоченного по правам детей. У нее аппарат профессионалов. Поддержка нашего комитета, убеждена, будет единогласной. ОНФ, членом которого является Анна Кузнецова и я в том числе, обеими руками за эту инициативу", – заявила она.
При этом, по словам Пушкиной, эта тема вместе с Кузнецовой обсуждалась на одном из круглых столов в Общероссийском народном фронте (ОНФ) еще в прошлом году. Тогда все необходимые предложения были отправлены в соответствующие органы.
В свою очередь, мама убитой в октябре прошлого года девочки Елена Киселева в беседе с Москвой 24 заявила, что случившуюся трагедию в Рыбинске восприняла как свою.
"Я второй день, честно говоря, сама не своя хожу. Это ужасно", – сказала она.
Также Елена поддержала инициативу детского омбудсмена о введении реестра педофилов. "Это нужно сделать, однозначно еще давно нужно было. И многие проблемы так решились бы, и многие бы вот такие люди были бы действительно поднадзорны. К ним бы больше приглядывались, и, возможно, таких трагедий случалось все меньше и меньше", – объяснила Киселева.
Вместе с тем, по словам женщины, нужно ужесточить наказание для таких преступников и не ждать повторного случая. "То есть я за то, чтобы это было изначально пожизненное", – сказала Елена.
Если человек уже совершал какие-то насильственные действия сексуального характера или изнасилования в отношении несовершеннолетних, то он должен получить такое наказание, которое не допустит его в нормальное общество, где находятся дети, подытожила Киселева.