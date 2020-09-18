Полиция задержала подозреваемого в убийстве двух девочек в Рыбинске

Фото: телеграм-канал ОПЕР Слил

Сотрудники правоохранительных органов задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух девочек в Рыбинске Ярославской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД.

По данным телеграм-каналов, оперативники поймали подозреваемого в том же микрорайоне, где произошло преступление.

Накануне полиция и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещали вознаграждение в 500 тысяч рублей за сведения, которые помогут задержать Молчанова.

15 сентября тела двух сестер 2006 и 2011 года рождения с признаками насильственной смерти обнаружили в квартире одного из домов Рыбинска. Их нашла мать, вернувшаяся с работы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". По данным областной прокуратуры, семья девочек переехала в регион около месяца назад из Омской области.

В убийстве двух сестер подозревается сожитель матери девочек. По данным Следственного комитета, в декабре 2019 года мужчина вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за совершение особо тяжких преступлений, в том числе убийства.