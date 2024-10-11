Комик Слава Комиссаренко признался, что скучает по Минску

Фото: youtube.com/Слава Комиссаренко

Стендап-комик из Белоруссии Слава Комиссаренко, в данный момент проживающий в Европе, признался, что скучает по своей родине. О этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Во время одного из его выступлений в Лондоне зрительница концерта задала ему соответствующий вопрос.

"Скучаю. Видели, с каким энтузиазмом (задала вопрос. – Прим. ред.)? "Скучаешь по Минску?" "Да" "Не хватает драников?" "Да" "Мать, отца не видишь?" "Да" "Продолжай шутить", – ответил комик.

В январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.

В середине августа 2024-го СК Белоруссии начал заочное расследование по поводу действий Комиссаренко. Комика обвинили в умышленных действиях, нацеленных на возбуждение социальной вражды; клевете против белорусского лидера, которая прозвучала от артиста во время его публичного выступления и была зафиксирована в информации, опубликованной в Сети; а также публичном оскорблении президента Белоруссии.