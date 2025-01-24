Комик Комиссаренко внесен в список экстремистов Белоруссии

Фото: youtube.com/slavakomissarenko

В Белоруссии стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Перечень опубликован на сайте МВД республики.

Основанием для включения Комиссаренко в список послужило решение Минского городского суда, которое вступило в силу и было вынесено в связи с совершением преступлений, предусмотренных статьями 368, 367 и 130 УК РБ ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", "Клевета в отношении президента Белоруссии", "Оскорбление президента Белоруссии").

Кроме того, по данным МВД, комик находится в розыске.

Ранее Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и вынес ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.

Еще в январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.