24 января, 16:56Политика
Комик Комиссаренко внесен в список экстремистов Белоруссии
Фото: youtube.com/slavakomissarenko
В Белоруссии стендап-комика Вячеслава Комиссаренко внесли в список лиц, причастных к экстремистской деятельности. Перечень опубликован на сайте МВД республики.
Основанием для включения Комиссаренко в список послужило решение Минского городского суда, которое вступило в силу и было вынесено в связи с совершением преступлений, предусмотренных статьями 368, 367 и 130 УК РБ ("Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни", "Клевета в отношении президента Белоруссии", "Оскорбление президента Белоруссии").
Кроме того, по данным МВД, комик находится в розыске.
Ранее Минский городской суд признал Комиссаренко виновным в публичном оскорблении президента Белоруссии Александра Лукашенко и вынес ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии.
Еще в январе 2022 года Комиссаренко рассказал, что власти Белоруссии объявили его в розыск. Комик во время выступления в Киеве предположил, что белорусское КГБ разыскивает его за шутки.
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